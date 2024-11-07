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Мартинес: «Лучшее в матче с «Арсеналом» — три очка «Интера»

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Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0).

«Лучшее в этом матче — наши три очка, а также настрой и боевой дух команды. Мы не пропустили мячей, что хорошо, потому что в домашнем чемпионате у нас слишком много пропущенных», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

«Интер» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, «Арсенал» с 7 очками расположился на 12-й строчке.

Хакан Чалханоглу исполняет пенальти. Удивительная эффективность «Интера». Выжали победу над «Арсеналом» из одного удара
Источник: Официальный сайт УЕФА
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