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Сегодня, 09:40

Деменко поделился мнением, как смена тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед»

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко рассказал, как смена главного тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед».

«По крайней мере точно хуже не будет. Когда приходит новый тренер большая часть футболистов понимает все эти моменты, что происходит в команде. Те игроки, которые не попадали в состав, не получалась игра, в такой момент это их шанс», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ван Нистелрой стал исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага в конце октября. Он вошел в тренерский штаб «МЮ» летом. 1 ноября клуб объявил, что в ближайшее время команду возглавит тренер «Спортинга» Рубен Аморим.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
Рубен Аморим
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
8
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
9
 Фулхэм 10 4 3 3 14-13 15
10
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
11
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
12
 Брентфорд 10 4 1 5 19-20 13
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
Результаты / календарь
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38 тур
9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 - : -
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 - : -
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 6 1 1
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