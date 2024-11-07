Деменко поделился мнением, как смена тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед»
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко рассказал, как смена главного тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед».
«По крайней мере точно хуже не будет. Когда приходит новый тренер большая часть футболистов понимает все эти моменты, что происходит в команде. Те игроки, которые не попадали в состав, не получалась игра, в такой момент это их шанс», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.
Ван Нистелрой стал исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага в конце октября. Он вошел в тренерский штаб «МЮ» летом. 1 ноября клуб объявил, что в ближайшее время команду возглавит тренер «Спортинга» Рубен Аморим.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Челси
|10
|5
|3
|2
|20-12
|18
|
5
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
6
|Астон Вилла
|10
|5
|3
|2
|17-15
|18
|
7
|Тоттенхэм
|10
|5
|1
|4
|22-11
|16
|
8
|Брайтон
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|
9
|Фулхэм
|10
|4
|3
|3
|14-13
|15
|
10
|Борнмут
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|
11
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
12
|Брентфорд
|10
|4
|1
|5
|19-20
|13
|
13
|МЮ
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
14
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|10
|1
|4
|5
|8-13
|7
|
18
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
19
|Саутгемптон
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|10
|0
|3
|7
|14-27
|3
|9.11
|18:00
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|9.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|9.11
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|9.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|- : -
|9.11
|20:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
|9.11
|23:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|10.11
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|10.11
|17:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Ипсвич
|- : -
|10.11
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|6
|1
|1