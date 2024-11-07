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Энрике: «Невозможно объяснить произошедшее с «ПСЖ» в последних матчах»

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о поражении команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

«Мне нужно пересмотреть и проанализировать эту игру. Невозможно объяснить, что произошло в наших последних матчах. Команда за три игры создала более 50 голевых моментов, но при этом у нас нет результата. Никто из тех, кто видел сегодняшний матч, не согласится с его исходом. Моя вера в «ПСЖ» неколебима. Осталось четыре игры и мы будем сражаться до конца», — цитирует Энирке пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» с 4 очками занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Атлетико» с 6 очками располагается на 23-й строчке.

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