Корреа: «ПСЖ» атаковал весь матч, но «Атлетико» уверенно отыграл в защите»

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа поделился впечатлениями после победы в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1). Аргентинец в добавленно время забил победный гол.

«ПСЖ» играл очень хорошо, они атаковали весь матч, но мы уверенно отыграли в защите и, в конце концов, забили гол и победили. Нам нужно быть увереннее и немного больше играть с мячом», — цитирует Корреа пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» с шестью очками занимает 23-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» с четырьмя очками расположился на 25-й строчке.