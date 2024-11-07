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Саншеш: «Отнеслись к «Баварии» с уважением, нам не стоит делать этого впредь»

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Полузащитник «Бенфики» Ренату Саншеш прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Мы должны извлечь урок. Думаю, мы отнеслись к «Баварии» с очень большим уважением. Нам не стоит делать этого впредь, ведь у нас тоже есть сильные стороны. Мы знаем, что в нашей команде немало классных игроков. Иногда после матчей остается ощущение, что мы могли добиться большего», — цитирует Саншеша пресс-служба УЕФА.

«Бавария» и «Бенфика» занимают в турнирной таблице 17-е и 19-е места соответственно. У обеих команд по 6 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Ренату Саншеш
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Бенфика
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