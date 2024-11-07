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Оформивший хет-трик в матче с «Манчестер Сити» Дьекереш признан игроком недели в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

26-летний футболист оформил хет-трик в матче 4-го тура общего этапа с «Манчестер Сити» (4:1). Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов швед провел 4 игры, в которых отметился 5 забитыми мячами.

Второе место в голосовании занял вингер «Ливерпуля» Луис Диас. На третьей строчке расположился Николас-Геррит Кюн из «Селтика», на четвертой — Карим Конате из «Зальцбурга».

«Спортинг» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Лидером является «Ливерпуль» с 12 баллами.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Виктор Дьекереш
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