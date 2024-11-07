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Чалханоглу: «Интер» многим пожертвовал для победы над «Арсеналом»

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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о победе команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0).

«Я счастлив вернуться после травмы и, разумеется, счастлив забить победный гол. Сегодня мы отлично поработали и многим пожертвовали, чтобы одержать победу», — цитирует Чалханоглу пресс-служба УЕФА.

«Интер» с 10 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» с семью очками расположился на 12-й строчке.

Хакан Чалханоглу исполняет пенальти. Удивительная эффективность «Интера». Выжали победу над «Арсеналом» из одного удара
Источник: Официальный сайт УЕФА
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