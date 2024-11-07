Чалханоглу: «Интер» многим пожертвовал для победы над «Арсеналом»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о победе команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0).

«Я счастлив вернуться после травмы и, разумеется, счастлив забить победный гол. Сегодня мы отлично поработали и многим пожертвовали, чтобы одержать победу», — цитирует Чалханоглу пресс-служба УЕФА.

«Интер» с 10 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» с семью очками расположился на 12-й строчке.