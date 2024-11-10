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31 гол до Гретцки! Овечкин опять сделал дубль и ворвался в гонку снайперов сезона, а «Вашингтон» — размазал «Сент-Луис»

Екатерина Василевич
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
862-я и 863-я шайбы Александра Великого.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)
Голы: Макмайкл — 9 (Чикран), 0:59 — 0:1. Перунович — 1 (Кэссел, Кайру), 7:07 — 1:1. Овечкин — 9 (Протас, Строум), 27:42 — 1:2. Чикран — 3 (Дюбуа, Уилсон), 30:53 — 1:3. Овечкин — 10 (бол., Строум, Уилсон), 42:09 — 1:4. Сандин — 2 (Сгарбосса, Врана), 43:51 — 1:5. Макмайкл — 10 (бол., Строум, Карлсон), 50:20 — 1:6. Сгарбосса — 1 (Манджапане, Фехервари), 55:27 — 1:7. Духайм — 3 (Карлсон, Рэддиш), 56:45 — 1:8.
Вратари: Биннингтон — Томпсон.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (9+11+5) — 27 (10+4+13).
Наши: Бучневич (15.44/1/-1), Торопченко (13.51/0/-2) — Овечкин (14.41/5/+1).
10 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Прошлый матч «Вашингтона» с «Питтсбургом» прервал погоню Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Вместо очков россиянин набрал «-2», а сами «Кэпс» проиграли. На турнирном положении это капитально не отразилось, но было неприятно: все-таки в нынешнем сезоне «Питтсбург» пока в роли аутсайдера.

В матче с «Сент-Луисом» «Вашингтон» стартовал хорошо, забив уже на 59-й секунде. Но довольно быстро пропустил в ответ — единственную шайбу «Блюз» в матче забросил защитник Скотт Перунович, прервав 78-матчевую безголевую серию. В целом равный первый период закончился с равным счетом. Чего не сказать о втором: «Блюз» выглядели гораздо лучше, но преимущество в счете оказалось у гостей.

Сначала в девятый раз в чемпионате отличился Овечкин — классным кистевым из «офиса». Шайба стала для него 862-й в НХЛ, но не последней в матче.

Через три минуты увеличил разрыв в счете Джейкоб Чикран. За период «Кэпс» бросили по воротам всего четыре раза — но с реализацией в 50%. «Сент-Луис» же организовал несколько действительно опасных моментов. Но все старания обернулись безголевым отрезком.

В третьем периоде «Вашингтон» вышел добивать, а от настроя «Блюз» и жалкого следа не осталось. Команда рассыпалась, как карточный домик. За 20 минут «Вашингтон» организовал девять опасных моментов у ворот соперника и забросил пять шайб. Первая в третьем периоде — снова на счету Овечкина. На этот раз он забросил в большинстве, когда вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон слишком сильно выкатился из ворот. Расстраивает только, что лишь один гол за двадцатиминутку — при таком сопернике можно было заходить на хет-трик.

В 14 матчах у россиянина 10 шайб. В прошлом сезоне для достижения этой отметки ему потребовалось 45 игр! Это второй дубль Овечкина в сезоне и 863-я шайба в карьере. До повторения рекорда Гретцки — 31 гол. Кроме того, теперь Ови полноценно ворвался в гонку снайперов чемпионата, обойдя Капризова, сравнявшись с Панариным и на одну шайбу отставая от лидеров Кучерова и Райнхарта.

И еще один интересный факт — на все десять шайб Овечкина в сезоне ему отдавал передачи Дилан Строум. Единственным партнером россиянина, достигшим подобного результата, был легендарный Никлас Бэкстрем, номинально находящийся сейчас в списке травмированных.

Что касается «Сент-Луиса», то позитива немного. В России «Блюз» много лет ассоциировались с Владимиром Тарасенко и Кубком Стэнли. Но первый уже несколько лет как покинул команду, а от чемпионства и постоянных попаданий в плей-офф остались только воспоминания. «Сент-Луис» несколько сезонов продолжает оставаться сладким пирожком для соперников — это тот середнячок, который умеет рассыпаться при должном натиске. Пока «Блюз» на десятом месте в своей конференции («Вашингтон», к слову, четвертый) — на большее рассчитывать особо не приходиться.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 10 7 22
2 Каролина 13 10 3 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 13 5 8 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Нэшвилл 15 5 10 11
8 Чикаго 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
3 Ванкувер 12 7 5 17
4 Калгари 15 7 8 17
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Торонто – Монреаль
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Детройт – Рейнджерс
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 2 : 3 ОТ
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