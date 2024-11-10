31 гол до Гретцки! Овечкин опять сделал дубль и ворвался в гонку снайперов сезона, а «Вашингтон» — размазал «Сент-Луис»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)
Голы: Макмайкл — 9 (Чикран), 0:59 — 0:1. Перунович — 1 (Кэссел, Кайру), 7:07 — 1:1. Овечкин — 9 (Протас, Строум), 27:42 — 1:2. Чикран — 3 (Дюбуа, Уилсон), 30:53 — 1:3. Овечкин — 10 (бол., Строум, Уилсон), 42:09 — 1:4. Сандин — 2 (Сгарбосса, Врана), 43:51 — 1:5. Макмайкл — 10 (бол., Строум, Карлсон), 50:20 — 1:6. Сгарбосса — 1 (Манджапане, Фехервари), 55:27 — 1:7. Духайм — 3 (Карлсон, Рэддиш), 56:45 — 1:8.
Вратари: Биннингтон — Томпсон.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (9+11+5) — 27 (10+4+13).
Наши: Бучневич (15.44/1/-1), Торопченко (13.51/0/-2) — Овечкин (14.41/5/+1).
10 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Прошлый матч «Вашингтона» с «Питтсбургом» прервал погоню Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Вместо очков россиянин набрал «-2», а сами «Кэпс» проиграли. На турнирном положении это капитально не отразилось, но было неприятно: все-таки в нынешнем сезоне «Питтсбург» пока в роли аутсайдера.
В матче с «Сент-Луисом» «Вашингтон» стартовал хорошо, забив уже на 59-й секунде. Но довольно быстро пропустил в ответ — единственную шайбу «Блюз» в матче забросил защитник Скотт Перунович, прервав 78-матчевую безголевую серию. В целом равный первый период закончился с равным счетом. Чего не сказать о втором: «Блюз» выглядели гораздо лучше, но преимущество в счете оказалось у гостей.
Сначала в девятый раз в чемпионате отличился Овечкин — классным кистевым из «офиса». Шайба стала для него 862-й в НХЛ, но не последней в матче.
Через три минуты увеличил разрыв в счете Джейкоб Чикран. За период «Кэпс» бросили по воротам всего четыре раза — но с реализацией в 50%. «Сент-Луис» же организовал несколько действительно опасных моментов. Но все старания обернулись безголевым отрезком.
В третьем периоде «Вашингтон» вышел добивать, а от настроя «Блюз» и жалкого следа не осталось. Команда рассыпалась, как карточный домик. За 20 минут «Вашингтон» организовал девять опасных моментов у ворот соперника и забросил пять шайб. Первая в третьем периоде — снова на счету Овечкина. На этот раз он забросил в большинстве, когда вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон слишком сильно выкатился из ворот. Расстраивает только, что лишь один гол за двадцатиминутку — при таком сопернике можно было заходить на хет-трик.
В 14 матчах у россиянина 10 шайб. В прошлом сезоне для достижения этой отметки ему потребовалось 45 игр! Это второй дубль Овечкина в сезоне и 863-я шайба в карьере. До повторения рекорда Гретцки — 31 гол. Кроме того, теперь Ови полноценно ворвался в гонку снайперов чемпионата, обойдя Капризова, сравнявшись с Панариным и на одну шайбу отставая от лидеров Кучерова и Райнхарта.
И еще один интересный факт — на все десять шайб Овечкина в сезоне ему отдавал передачи Дилан Строум. Единственным партнером россиянина, достигшим подобного результата, был легендарный Никлас Бэкстрем, номинально находящийся сейчас в списке травмированных.
Что касается «Сент-Луиса», то позитива немного. В России «Блюз» много лет ассоциировались с Владимиром Тарасенко и Кубком Стэнли. Но первый уже несколько лет как покинул команду, а от чемпионства и постоянных попаданий в плей-офф остались только воспоминания. «Сент-Луис» несколько сезонов продолжает оставаться сладким пирожком для соперников — это тот середнячок, который умеет рассыпаться при должном натиске. Пока «Блюз» на десятом месте в своей конференции («Вашингтон», к слову, четвертый) — на большее рассчитывать особо не приходиться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|10
|7
|22
|2
|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|13
|5
|8
|12
|8
|Филадельфия
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|15
|4
|11
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|10.11
|02:00
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3 Б
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 8
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|0 : 4
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|4 : 0
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|5 : 2
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|10.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
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