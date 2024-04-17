Гюндоган оценил работу судей в ответном матче «Барселоны» с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган считает, что судьи матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» допустил ошибку, не назначив пенальти в пользу каталонцев.

На 64-й минуте матча Илкай упал в штрафной гостей после контакта с Витиньей. Хавбеку «Барселоны» показали желтую карточку за симуляцию.

«Думаю, там должен был быть пенальти. Я не падаю без контакта, так что для меня всё предельно очевидно», — приводит слова Гюндогана Football Espa?a в социальной сети X (ранее Twitter).

16 апреля каталонцы дома крупно проиграли «ПСЖ» (1:4) и по итогам двух матчей (4:6) покинули турнир.