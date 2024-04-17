Денис Попов прокомментировал игру «Барселоны» против «ПСЖ»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

«После красной карточки Араухо шансы «Барселоны» были минимальны, несмотря на то что она сначала вела в счете. Потому что у «ПСЖ» сильная атака с индивидуально сильными футболистами, здорово обыгрывающими один в один. И преимущество в одного игрока больше тайма.

У «Барселоны» потом были шансы сравнять счет по сумме двух матчей, но на большее, скорее всего, их бы не хватило физически. Тем более Луис Энрике грамотно произвел замены. Убрал Руиса, который был на карточке», — цитирует Попову «Евро.Футбол.Ру».

16 апреля каталонцы дома крупно проиграли «ПСЖ» (1:4) и по итогам двух матчей (4:6) покинули турнир.