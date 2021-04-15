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Гвардьола высказался о значении выхода в полуфинал для «Ман Сити»

13:00
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, насколько важно для команд участие в Лиге чемпионов.

«Это важно для клубов, не отрицаю. Сложный турнир. Вся работа на протяжении 10 месяцев судится одной игрой. Вылетел из турнира — сезон провален, катастрофа для клуба. Это несправедливо. Для всех в клубе было важно пройти в полуфинал, необходимо. Теперь мы хотим большего», — цитирует Гвардьолу Sky Sports.

Отметим, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за пять лет. В 1/2 финала турнира «горожане» сыграют с «ПСЖ». Первая игра пройдет 28 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11679/12275615/pep-guardiola-man-city-starting-to-build-champions-league-history

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