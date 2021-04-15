Гвардьола высказался о значении выхода в полуфинал для «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, насколько важно для команд участие в Лиге чемпионов.

«Это важно для клубов, не отрицаю. Сложный турнир. Вся работа на протяжении 10 месяцев судится одной игрой. Вылетел из турнира — сезон провален, катастрофа для клуба. Это несправедливо. Для всех в клубе было важно пройти в полуфинал, необходимо. Теперь мы хотим большего», — цитирует Гвардьолу Sky Sports.

Отметим, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за пять лет. В 1/2 финала турнира «горожане» сыграют с «ПСЖ». Первая игра пройдет 28 апреля. Начало — в 22.00 (мск).