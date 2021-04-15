Зидан высоко оценил игру Куртуа в последних матчах «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре голкипера Тибо Куртуа в последних матчах команды.

«За неделю у нас было три важнейших матча. Мы приложили много усилий и рады, что этот отрезок остался позади.



То, что делает Куртуа — невероятно. Это наш парень, наш вратарь», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

По итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» вышел в полуфинал, где встретится с «Челси». В текущем сезоне ла лиги 28-летний бельгиец провел 30 матчей, 12 из которых отстоял на ноль.