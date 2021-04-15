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Зидан высоко оценил игру Куртуа в последних матчах «Реала»

12:42
Тибо Куртуа. Фото AS.
Тибо Куртуа. Фото AS.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре голкипера Тибо Куртуа в последних матчах команды.

«За неделю у нас было три важнейших матча. Мы приложили много усилий и рады, что этот отрезок остался позади.

То, что делает Куртуа — невероятно. Это наш парень, наш вратарь», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

По итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» вышел в полуфинал, где встретится с «Челси». В текущем сезоне ла лиги 28-летний бельгиец провел 30 матчей, 12 из которых отстоял на ноль.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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