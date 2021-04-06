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Гвардьола перед матчем с дортмундской «Боруссией» высказался об игре Холанна

08:48
Эрлин Холанн. Фото AFP
Эрлин Холанн. Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд высказался о форварде Эрлине Холанне.

Ранее сообщалось, что «горожане» планируют купить 20-летнего норвежца в летнее трансферное окно. «Сити» потребуется около 300 миллионов евро на реализацию перехода нападающего.

«Холанну 20 лет и его статистика говорит за себя. Он забивает, так как хорошо владеет и правой и левой ногой. Он умеет забивать и после контратак, и из штрафной. Все знают, что он невероятный нападающий.

Холанн — исключительный форварда. Для своих лет он невероятен, это все, что я могу сказать о нем», — цитирует Гвардьолу The Guardian.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоится сегодня, 6 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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