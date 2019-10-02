Гвардьола отметил, что загребское «Динамо» очень хорошо защищалось

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола — о матче с загребским «Динамо» (2:0) в Лиге чемпионов.

— «Динамо» очень хорошо защищалось. Даже когда мы забили, защитник был рядом, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. Я не ожидал, что они сыграют так глубоко. Они ни разу не ударили в створ ворот, за исключением одного или двух стандартов. Но в защите они играли очень хорошо. Они выигрывали единоборства и все время предугадывали наши действия. Они заслуживают большого уважения. Вот почему это была невероятная битва.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей