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Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Лейпцига»

08:25
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от «Лейпцига» (1:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы довольны, что вышли в 1/8 финала, это хорошее достижение. Группа была сложной, но мы провели успешный групповой раунд. Мне понравилось, как мы играли во втором тайме против «Лейпцига», но я не очень доволен первым таймом. После перерыва мы больше пасовали вразрез, но нам постоянно чего-то не хватало, когда нужен был последний пас. Удаление Уокера — это очень неприятно, особенно с учетом того, что он пропустит первый матч 1/8 финала. Кайл — важный футболист для нас, нельзя терять его вот так. Надеюсь, Уокер извлечет урок», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» занял первое место в группе A с 12 очками в 6 матчах. Вторым стал «ПСЖ» с 11 очками, «Лейпциг» — на третьей строчке с 7 очками. На последнем месте групповую стадию завершил «Брюгге» с 4 очками.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032680--leipzig-vs-man-city/

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Иван Торопцев все материалы автора

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