Гвардиола — о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов: «Третий год подряд мы будем играть с королями турнира!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В четвертьфинале «горожане» сыграют с мадридским «Реалом». Первый матч пройдет 9 апреля в Мадриде. Ответный — 16 апреля в Манчестере.

«Это похоже на традицию — три года подряд играть с королями турнира! Надеюсь, мы прибудем туда в хороший момент», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» третий год подряд сыграет против «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне-2021/22 «горожане» проиграли мадридцам в полуфинале (4:3, 1:3). Год спустя «Манчестер Сити» обыграл «Реал» на той же стадии (1:1, 4:0), вышел в финал и стал победителем Лиги чемпионов.