Мюллер — о матчах с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ: «Будет тяжело, но я настроен позитивно»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы в 1/4 финала сыграют с лондонским «Арсеналом».

«Это Арсенал! Кай Хаверц, мой друг, я жду тебя. Это хорошая жеребьевка, две очень хорошие команды, два очень хороших стадиона, два очень хороших города, будет тяжело, но я всегда настроен позитивно — до встречи, «канониры»! — сказал Мюллер в видео в своих соцсетях.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, а ответные — 16 и 17 апреля. Победитель противостояния «Арсенал» — «Бавария» встретится в полуфинале Лиги чемпионов с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».