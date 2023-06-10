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10 июня, 23:33

Гвардиола необычно отреагировал на опасный момент у ворот «Сити» в финале Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола упал на колени после опасного момента у ворот команды в финале Лиги чемпионов против «Интера».

На 58-й минуте форвард итальянской команды Лаутаро Мартинес в штрафной оказался один перед вышедшим голкипером «Сити» Эдерсоном, но прострелить мимо вратаря ему не удалось. После этого эпизода Гвардиола упал на колени.

Гвардиола на коленях после опасного эпизода.
Фото Скриншот трансляции

Счет в матче 1:0 в пользу «Манчестер Сити».

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Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
1:0
Интер

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Лаутаро Мартинес
0
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