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10 июня, 23:31

Английский журналист раскритиковал УЕФА за организацию финала Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болельщики у стадиона в Стамбуле.
Фото Reuters

Английский журналист Алекс Бротертон выступил с критикой в адрес УЕФА за организацию финала Лиги чемпионов.

Игра проходит на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле. «Манчестер Сити» встречается с «Интером».

«Давайте проведем финал Лиги чемпионов на стадионе, куда можно добраться только по дороге, на окраине города с плохим движением. О, и давайте не дадим болельщикам сходить в туалет перед тем, как погрузить их в вагоны для двухчасовой поездки. Классика от УЕФА.

А люди удивляются, почему фанаты «Сити» освистывают гимн Лиги чемпионов. Причин много, отношение к болельщикам как к скоту – одна из них», – написал журналист в соцсетях.

«СЭ» ведет прямую трансляцию встречи.

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