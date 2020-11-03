Защитник «Реала» Рафаэль Варан перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что готов к противостоянию с нападающим Ромелу Лукаку. Матч пройдет во вторник, 3 ноября. Начало — в 23.00 (Мск).

— Я хорошо знаю Ромелу Лукаку, много раз играл против него, — цитирует пресс-служба УЕФА Варана. — Это очень хороший игрок, да и в целом «Интер» можно назвать командой без слабых мест. Хорошо организованный коллектив, который показывает солидную игру. Мы готовы противостоять сильным соперникам.