Горецка сравнил нынешний формат Лиги чемпионов с чемпионатами мира и Европы

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка после победы над «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что ему было непросто после длительной паузы.

— После столь длительной паузы конечно было непросто, — цитирует пресс-служба клуба Горецку. — Но мы хорошо приняли ситуацию и великолепно вошли в игру. Конечно, еще не все получается идеально, но мы будем над этим работать. Турнир будет проходить в очень особенном формате, у него будет характер чемпионата Европы или чемпионата мира. Мы в предвкушении путешествия. Мы хорошо подготовимся, а там посмотрим, что у нас получится.