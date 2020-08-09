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Горецка сравнил нынешний формат Лиги чемпионов с чемпионатами мира и Европы

06:13
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка после победы над «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что ему было непросто после длительной паузы.

— После столь длительной паузы конечно было непросто, — цитирует пресс-служба клуба Горецку. — Но мы хорошо приняли ситуацию и великолепно вошли в игру. Конечно, еще не все получается идеально, но мы будем над этим работать. Турнир будет проходить в очень особенном формате, у него будет характер чемпионата Европы или чемпионата мира. Мы в предвкушении путешествия. Мы хорошо подготовимся, а там посмотрим, что у нас получится.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/08/champions-league-2020/stimmen-zum-achtelfinal-rueckspiel-in-der-champions-league-gegen-den-fc-chelsea

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