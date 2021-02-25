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Капелло считает, что у «Аталанты» еще есть шанс пройти «Реал»

02:53
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы «Аталанты» пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче итальянский клуб уступил 0:1.

«Аталанта» как никогда еще доказала свое умение обороняться, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 25 февраля. — Она продемонстрировала, что еще может прибавлять в этом компоненте.

«Аталанта» по-прежнему не может победить в домашних матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. При этом во всех выездных играх были только победы. Так что в этом противостоянии еще ничего не завершено».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.

Аталанта — Реал

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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