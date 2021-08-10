Тренерские штабы «Монако» и «Спарты» огласили стартовые составы на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Чуаэми, Фофана, Головин, Мартинш, Бен-Йеддер, Фолланд

«Спарта»: Ницэ, Виснер, Панак, Ханко, Полидар, Соучек, Павелка, Сачек,https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032627--monaco-vs-sparta-praha/ Карабец, Пешек, Гложек.

Матч состоится сегодня, 10 августа, на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 21.00 мск. Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу монегасков.