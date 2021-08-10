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Билялетдинов — о матче с «Бенфикой»: «Шансов у «Спартака» нет»

15:50
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Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выездной игры красно-белых против «Бенфики».

«Отсутствие Промеса и Мозеса сильно повлияют на игру «Спартака»: два атакующих футболиста это серьезная потеря. У тренера очень мало шансов для развития атаки в сегодняшней игре. Шансов откровенно мало, что «Спартак» пройдет дальше, но биться надо до последнего. На одну игру можно настроиться, но не против «Бенфики». Я рассчитываю на стандартное положение, пенальти, удаление у соперника, а так — шансов нет», — сказал Биляледтинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Следить за матчем «Бенфика» — «Спартак» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», сегодня, в 22:00 по московскому времени.

Бенфика — Спартак

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