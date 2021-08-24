Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Шахтером»
20:59
«Монако» опубликовал заявку на ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера».
Полузащитник Александр Головин попал в список футболистов, которые могут принять участие в игре.
Матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако» состоится 25 августа в Харькове. Начало — в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Шахтер» победил со счетом 1:0.
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