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Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Шахтером»

20:59
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
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«Монако» опубликовал заявку на ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера».

Полузащитник Александр Головин попал в список футболистов, которые могут принять участие в игре.

Матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако» состоится 25 августа в Харькове. Начало — в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Шахтер» победил со счетом 1:0.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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