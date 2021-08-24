Роберто Де Дзерби: «У «Монако» есть не только Головин»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о том, есть ли у него план по нейтрализации полузащитника «Монако» Александра Головина.

— По итогам первого матча французские болельщики признали лучшим игроком в составе «Монако» Головина. Есть ли какой-то отдельный план по его нейтрализации? И кого еще вы выделили бы у соперника?

— У «Монако» не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен Йеддер. Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно, — цитирует специалиста официальный сайт «Шахтера».

Матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако» состоится 25 августа в Харькове. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Шахтер» победил 1:0.