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Роберто Де Дзерби: «У «Монако» есть не только Головин»

19:39
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о том, есть ли у него план по нейтрализации полузащитника «Монако» Александра Головина.

— По итогам первого матча французские болельщики признали лучшим игроком в составе «Монако» Головина. Есть ли какой-то отдельный план по его нейтрализации? И кого еще вы выделили бы у соперника?

— У «Монако» не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен Йеддер. Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно, — цитирует специалиста официальный сайт «Шахтера».

Матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако» состоится 25 августа в Харькове. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Шахтер» победил 1:0.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/august/24_news/24_roberto-de-zerbi/

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Евгений Петров все материалы автора

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