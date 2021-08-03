Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Спарту» в отборочном турнире Лиги чемпионов

«Монако» на выезде победил «Спарту» (2:0) в первом матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.

На 37-й минуте счет в матче открыл Орельен Тшуамени. Результативный пас ему сделал российский полузащитник монегасков Александр Головин (видео).

После этого матч на некоторое время прерывался из-за проявлений расизма в отношении автора гола. Во втором тайме отличился Кевин Фолланд.

Ответный матч состоится 10 августа.

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд. Путь представителей лиг

Первый матч

«Спарта П» (Чехия) — «Монако» (Франция) — 0:2 (0:1)

Голы: Тшуамени, 37 (0:1). Фолланд, 59 (0:2).

«Спарта»: Ницэ, Ханцко, Панак, Виснер, Павелка, Дочкал (Карабец, 60), Сачек, Полидар (Виндхейм, 77), Моберг Карлссон (Юлиш, 46), Хложек, Пешек.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Головин (Фабрегас, 76), Тшуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 57), Фолланд (Якобс, 76), Мартинш (Мусаба, 88).

Предупреждения: Фофана, 5. Полидар, 17. Бадиашиле, 22. Павелка, 34. Тшуамени, 83.

Судья: Оливер (Англия).

3 августа. Прага. Стадион «Дженерали Арена».