Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гол Роналду в ворота «Лиона» признан лучшим по итогам ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов

10 августа 2020, 17:34
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Гол форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Лиона» (2:1) признан лучшим по итогам прошедших матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

35-летний португалец отметился забитым мячом с дальней дистанции.

В голосовании за лучший гол недели также можно было проголосовать за Карима Бензема («Реал»), Роберта Левандовски («Бавария») и Лионеля Месси («Барселона»).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4913
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир