Гол Роналду в ворота «Лиона» признан лучшим по итогам ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов

Гол форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Лиона» (2:1) признан лучшим по итогам прошедших матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

35-летний португалец отметился забитым мячом с дальней дистанции.

В голосовании за лучший гол недели также можно было проголосовать за Карима Бензема («Реал»), Роберта Левандовски («Бавария») и Лионеля Месси («Барселона»).