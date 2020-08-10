Гол Роналду в ворота «Лиона» признан лучшим по итогам ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов
10 августа 2020, 17:34
Гол форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Лиона» (2:1) признан лучшим по итогам прошедших матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
35-летний португалец отметился забитым мячом с дальней дистанции.
В голосовании за лучший гол недели также можно было проголосовать за Карима Бензема («Реал»), Роберта Левандовски («Бавария») и Лионеля Месси («Барселона»).
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