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Гнабри может пропустить матч против «Лацио» из-за травмы

20:57
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри получил травму в финале клубного чемпионата мира против «Тигреса» (1:0), сообщает сайт мюнхенцев.

У хавбека надрыв мышцы левого бедра. Он не сможет принять участие в ближайших матчах. Таким образом, участие Гнабри в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (23 февраля) маловероятно.

В нынешнем сезоне 25-летний немец провел 18 матчей в чемпионате Германии и забил 5 голов.

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