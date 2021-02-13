Гнабри может пропустить матч против «Лацио» из-за травмы
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри получил травму в финале клубного чемпионата мира против «Тигреса» (1:0), сообщает сайт мюнхенцев.
У хавбека надрыв мышцы левого бедра. Он не сможет принять участие в ближайших матчах. Таким образом, участие Гнабри в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (23 февраля) маловероятно.
В нынешнем сезоне 25-летний немец провел 18 матчей в чемпионате Германии и забил 5 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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