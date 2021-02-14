Верратти может пропустить первый матч «ПСЖ» против «Барселоны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино заявил, что полузащитник команды Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Марко все еще чувствует дискомфорт после матча с «Марселем», в котором он получил повреждение. Мы будем следить за его состоянием, предстоит определить, готов ли он сыграть с «Барселоной», — цитирует TyC Sports Покеттино.

В сезоне-2020/21 Верратти провел 19 матчей за «ПСЖ». На счету 28-летнего итальянца 2 результативных передачи.

Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится во вторник, 16 февраля. Начало — в 23.00 (мск).