Верратти может пропустить первый матч «ПСЖ» против «Барселоны» в Лиге чемпионов
09:58
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино заявил, что полузащитник команды Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Марко все еще чувствует дискомфорт после матча с «Марселем», в котором он получил повреждение. Мы будем следить за его состоянием, предстоит определить, готов ли он сыграть с «Барселоной», — цитирует TyC Sports Покеттино.
В сезоне-2020/21 Верратти провел 19 матчей за «ПСЖ». На счету 28-летнего итальянца 2 результативных передачи.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится во вторник, 16 февраля. Начало — в 23.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.tycsports.com/champions-league/mauricio-pochettino-barcelona-psg-champions-league-id321333.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю