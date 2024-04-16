Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:24

Глеб выразил мнение, что «Барселона» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между каталонским клубом и «ПСЖ».

Игра состоится 16 апреля в Испании. Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Иштван Ковач из Румынии.

«Конечно, у «Барселоны» есть шанс пройти дальше. У «ПСЖ» хорошая команда сейчас, но каталонцы являются фаворитом в этой паре. У меня внутреннее чувство, что они пройдут в следующий раунд Лиги чемпионов.

У команды большая история и менталитет победителя, задача стоит выиграть турнир, другой не может быть. Очень жалко, что Хави решил покинуть «Барселону» по окончанию сезона, понимаю что на него очень высокое давление», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Первый матч между командами завершился победой сине-гранатовых со счетом 3:2.

Источник: Metaratings.ru
Александр Глеб
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Орлов о «Спартаке»: «Надо очищать эту конюшню от секонд-хенда»
Кучеров и Василевский вошли в число лучших по опросу игроков НХЛ
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
«Барселона» — «ПСЖ», «Боруссия» — «Атлетико»: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов
«Барселона» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Барселона» — «ПСЖ»: Мбаппе, Педри, Ямаль и Дембеле выйдут с первых минут
«Боруссия» — «Атлетико»: стартовые составы команд
«Боруссия» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Кейн: «У «Баварии» есть прекрасная возможность сыграть в финале Лиги чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости