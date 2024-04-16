«Барселона» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов 16 апреля. Встреча пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Барселона» — «ПСЖ» пройдет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.40 мск. Ключевые события поединка ЛЧ будут доступны в матч-центре «СЭ».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома проиграл «Барселоне» (2:3).

На телеканале «Матч Премьер» с 21.45 по московскому времени также пройдет онлайн-перекличка самых интересных событий ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матчей ЛЧ «Барселона» — «ПСЖ» и «Боруссия» — «Атлетико».

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