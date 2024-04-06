Черевченко считает сопоставимыми по уровню азиатскую и европейскую Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко сравнил уровень европейской и азиатской Лиги чемпионов.

«В азиатской Лиге чемпионов сильные команды. Я думаю, что турнир сопоставим с уровнем европейской Лиги чемпионов, потому что там клубные команды сильнее, чем сборные», — приводит слова Черевченко ТАСС.

Действующим победителем Азиатской Лиги чемпионов является «Урава Ред Даймондс» из Японии.