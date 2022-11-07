Индзаги: «Цель «Интера» — выйти в четвертьфинал ЛЧ и подарить болельщикам мечту»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Черно-синие сыграют с «Порту».

«Второй год подряд мы играем в 1/8 финала. Мы уважаем «Порту», они очень хорошо выступали в Лиге чемпионов на протяжении многих лет. Я очень хорошо знаю главного тренера Сержиу Консейсау. Он много лет был моим товарищем по команде в «Лацио».

Наша цель — пройти дальше и подарить нашим болельщикам мечту. Мы уже давно не участвовали в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это будет совсем непросто, нам нужно усердно работать. Это будут две отличные игры, и мы будем к ним готовы", — цитирует пресс-служба клуба Индзаги.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14-15 марта 2023 года.