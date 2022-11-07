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Клопп — об играх с «Реалом»: «Они лучшие в мире. Но мы и сами не так уж плохи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, что его команде достался «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Первое, что мы можем сказать об этой жеребьевке, это то, что она получилась достойной. Все должны быть в восторге от предстоящих матчей.

Они лучшие в мире. Мы это знаем. Но мы также знаем, что и сами не так уж плохи. Кроме того, у нас есть «Энфилд».

Это действительно хороший жребий. До самих игр еще осталось несколько месяцев, но не нужно много воображения, чтобы представить, какой будет атмосфера в обоих матчах», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14-15 марта 2023 года.

ФК Ливерпуль
ФК Реал
Юрген Клопп
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