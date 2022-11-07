Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Сетка выглядит следующим образом:

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»

«Брюгге» — «Бенфика»

«Ливерпуль» — «Реал»

«Милан» — «Тоттенхэм»

«Айнтрахт» — «Наполи»

«Боруссия» Дортмунд — «Челси»

«Интер» — «Порту»

«ПСЖ» — «Бавария»

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14-15 марта 2023 года.

Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.