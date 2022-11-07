Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «ПСЖ» — с «Баварией»
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Сетка выглядит следующим образом:
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»
«Брюгге» — «Бенфика»
«Ливерпуль» — «Реал»
«Милан» — «Тоттенхэм»
«Айнтрахт» — «Наполи»
«Боруссия» Дортмунд — «Челси»
«Интер» — «Порту»
«ПСЖ» — «Бавария»
Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14-15 марта 2023 года.
Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.
Новости