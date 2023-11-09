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Артета — о победе над «Севильей»: «Арсенал» проявил агрессию и целеустремленность»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, я очень доволен игрой команды. Она проявила агрессию и целеустремленность. Даже когда мы теряли мяч, мы играли невероятно хорошо, возвращая его. В Европе трудно контролировать мяч так, как это делали мы. Если позволять „Севилье“ действовать на твоей половине поля, они становятся опасной командой. Мы допустили только один удар — на 97-й минуте», — приводит слова Артеты ВВС.

 
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«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. 30 ноября команда дома сыграет с «Лансом».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Севилья
Микель Артета
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