Мюллер вышел на чистое второе место по победам в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов.

Он сыграл в матче 4-го тура группового турнира ЛЧ с «Галатасараем» (2:1), выйдя на замену на 40-й минуте. Победа в этой игре стала для него 102 на турнире.

Мюллер вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Икера Касильяса, у которого 101 выигранный матч в ЛЧ.

Рекордсменом является Криштиану Роналду, на счету которого 115 побед на этом турнире.