Гильерме — герой матча с «Атлетико»! Голкипер тащил мертвые мячи в матче Лиги чемпионов
3 ноября 2020, 23:30
Вратарь «Локомотива» Гильерме стал одним из главных героев матча группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Капитан команды по ходу игры вытащил несколько сложных мячей и помог команде набрать одно очко.
Гилерме — настоящий герой матча ???— Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2020
Кипер «Локо» вытащил сегодня почти все. Лови подборку самых крутых сейвов с битвы против «Атлетико»: https://t.co/z6fadL594H pic.twitter.com/xPqt7QfY4l
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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