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Гильерме — герой матча с «Атлетико»! Голкипер тащил мертвые мячи в матче Лиги чемпионов

3 ноября 2020, 23:30
2 ноября 2020. Лига чемпионов, групповой турнир. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Атлетико&quot; - 1:1. Гильерме отбирает мяч у Луиса Суареса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 ноября 2020. Лига чемпионов, групповой турнир. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Атлетико&quot; - 1:1. Гильерме отбирает мяч у Луиса Суареса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Локомотива» Гильерме стал одним из главных героев матча группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Капитан команды по ходу игры вытащил несколько сложных мячей и помог команде набрать одно очко.

Локомотив — Атлетико

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