Вратарь «Локомотива» Гильерме стал одним из главных героев матча группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Капитан команды по ходу игры вытащил несколько сложных мячей и помог команде набрать одно очко.

Гилерме — настоящий герой матча ???



Кипер «Локо» вытащил сегодня почти все. Лови подборку самых крутых сейвов с битвы против «Атлетико»: https://t.co/z6fadL594H pic.twitter.com/xPqt7QfY4l — Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2020