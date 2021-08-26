Франков: «У «Спартака», разодранного внутренними конфликтами, не было шансов против «Бенфики»»

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» ситуацию с российскими клубами в Лиге чемпионов.

«Вопрос не в числе российских команд, которые дошли до группового этапа Лиги чемпионов, а в том, как проиграл конкретный «Спартак». У него не было ни малейших шансов против «Бенфики». Если ПСВ в решающем раунде действительно бился с «Бенфикой», имел огромное игровое преимущество во втором матче и обязан был побеждать, то у «Спартака», разодранного внутренними конфликтами, на тот момент не было шансов. Отсюда и два бездарных поражения. Давайте исходить из конкретной команды и конкретного противостояния, хотя в целом отступление российского футбола в таблице коэффициентов достаточно очевидно и тенденция очевидна, что пока негатив не заканчивается», — сказал Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 26 августа, в 19:00 по московскому времени в Стамбуле начнется жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Россию представит «Зенит».