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Франков: «У «Спартака», разодранного внутренними конфликтами, не было шансов против «Бенфики»»

17:20
«Спартак» — «Бенфика». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Бенфика». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» ситуацию с российскими клубами в Лиге чемпионов.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: с кем сыграет «Зенит»?

«Вопрос не в числе российских команд, которые дошли до группового этапа Лиги чемпионов, а в том, как проиграл конкретный «Спартак». У него не было ни малейших шансов против «Бенфики». Если ПСВ в решающем раунде действительно бился с «Бенфикой», имел огромное игровое преимущество во втором матче и обязан был побеждать, то у «Спартака», разодранного внутренними конфликтами, на тот момент не было шансов. Отсюда и два бездарных поражения. Давайте исходить из конкретной команды и конкретного противостояния, хотя в целом отступление российского футбола в таблице коэффициентов достаточно очевидно и тенденция очевидна, что пока негатив не заканчивается», — сказал Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 26 августа, в 19:00 по московскому времени в Стамбуле начнется жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Россию представит «Зенит».

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы