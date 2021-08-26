«Зенит» сыграет с «Челси» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» сыграет в группе Н с «Челси» и «Ювентусом». Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, который выступит в ЛЧ в текущем сезоне.

Первый тур группового турнира пройдет 14-15 сентября. Завершающий, шестой тур, состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие третьи места, перейдут в плей-офф Лиги Европы. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Расписание группового турнира Лиги чемпионов

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов