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«Зенит» сыграет с «Челси» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов

19:59
Лига чемпионов. Фото УЕФА
Лига чемпионов. Фото УЕФА
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В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» сыграет в группе Н с «Челси» и «Ювентусом». Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, который выступит в ЛЧ в текущем сезоне.

Первый тур группового турнира пройдет 14-15 сентября. Завершающий, шестой тур, состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие третьи места, перейдут в плей-офф Лиги Европы. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Расписание группового турнира Лиги чемпионов

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/online/zherebevka-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-2021-2022-futbol-v-kakoy-korzine-zenit-kto-uchastvuet-onlayn-translyaciya-pryamoy-efir-1827973/

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы