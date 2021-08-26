«Зенит» сыграет с «Челси» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов
В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» сыграет в группе Н с «Челси» и «Ювентусом». Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, который выступит в ЛЧ в текущем сезоне.
Первый тур группового турнира пройдет 14-15 сентября. Завершающий, шестой тур, состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие третьи места, перейдут в плей-офф Лиги Европы. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
Расписание группового турнира Лиги чемпионов
Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/champions-league/online/zherebevka-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-2021-2022-futbol-v-kakoy-korzine-zenit-kto-uchastvuet-onlayn-translyaciya-pryamoy-efir-1827973/
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