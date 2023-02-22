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Сегодня, 14:01

Газзаев — о победе «Реала» над «Ливерпулем»: «Они в очередной раз подтвердили величие своего клуба»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Реала» над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги Чемпионов (5:2).

«В первом тайме «Ливерпуль» выглядел неплохо. Но мастерство «Реала» сказалось на финальном результате. Думаю, что это самое крупное поражение англичан в таких матчах. Атака «Реала» разрывала оборону соперника. Неудивительно, что «Ливерпуль» сейчас показывает такой уровень футбола. Они находятся в середине турнирной таблицы АПЛ. А «Реал» показал мастерство и характер, в очередной раз, подтвердив величие своего клуба. Откуда они берут мотивацию? Это называет профессионализм. «Реал» на протяжении всей своей истории находится в элите футбола. Перед игроками, которые приходят в клуб, стоит только одна задача — завоевать все трофей, второе место — это уже неудача. Поэтому мы и видим такие матчи в их исполнении», — сказал Газзаев «СЭ».

«Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Ливерпуль», отыгравшись с 0:2. Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде и начнется в 23.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Валерий Газзаев
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