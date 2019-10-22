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«Галатасарай» — «Реал»: стали известны стартовые составы команд

20:52
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«Галатасарай» и «Реал» объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги чемпионов.

Состав «Галатасарая»: Муслера — Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагамото — Донк, Н'Зонзи, Сери — Беланда, Андоне, Бабел.

Состав «Реала»: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марселу — Кроос, Каземиру, Вальверде — Родригу, Бензема, Азар.

Галатасарай — Реал

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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