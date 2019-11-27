Фрэнк Лэмпард — о матче с «Валенсией»: «Мы могли выиграть, могли проиграть»
27 ноября 2019, 23:33
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:2).
— Мы могли выиграть, могли проиграть, — приводит слова Лэмпарда BT Sport. — У нас есть одно очко в активе, и мы должны быть счастливы этому. Мы могли сегодня выигрывать со счетом 3:1.
Они слишком часто находились в нашей штрафной, так что это был трудный матч для нас. В какой-то момент нам нужно было больше обороняться.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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