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Фрэнк Лэмпард: «Это был тяжелый матч, «Ренн» — очень хорошая команда»

04:54
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ренна» (3:0).

— Мне понравилась сегодняшняя игра, — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА. — Это был тяжелый матч, «Ренн» — очень хорошая команда, но мы все сделали правильно. Мы хорошо начали, достигли поставленных целей и даже смогли дать некоторым игрокам минутку ближе к концу.

Почему пенальти бил Вернер? Я говорил с Жоржинью, он блестяще выполнял пенальти на протяжении всей своей карьеры, но в последнее время он смазал пару 11-метровых. Его реакция была блестящей. Я рад, что мы забили и что Тимо нашел себя как пенальтиста.

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