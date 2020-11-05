Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ренна» (3:0).

— Мне понравилась сегодняшняя игра, — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА. — Это был тяжелый матч, «Ренн» — очень хорошая команда, но мы все сделали правильно. Мы хорошо начали, достигли поставленных целей и даже смогли дать некоторым игрокам минутку ближе к концу.

Почему пенальти бил Вернер? Я говорил с Жоржинью, он блестяще выполнял пенальти на протяжении всей своей карьеры, но в последнее время он смазал пару 11-метровых. Его реакция была блестящей. Я рад, что мы забили и что Тимо нашел себя как пенальтиста.