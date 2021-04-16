Савич отреагировал на 4-матчевую дисквалификацию картинкой с цирком

Защитник «Атлетико» Стефан Савич отреагировал на свою дисквалификацию на четыре матча еврокубков.

Футболист в истории Instagram опубликовал картинку с цирком.

Черногорский защитник получил наказание за красную карточку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2). Савич сначала ударил локтем защитника соперников Антонио Рюдигера, а позже позволил себе использование ненормативной лексики и споры с главным арбитром встречи Даниэле Орсато.

В нынешнем сезоне ла лиги Савич провел 26 матчей, в которых получил 13 желтых карточек.