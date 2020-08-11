Финал предварительного раунда Лиги чемпионов отменен из-за заражения коронавирусом игрока косовского клуба

Финальный матч предварительного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Косова «Дритой» и североирландским «Линфилдом» отменен, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра должна была пройти в швейцарском Ньоне 11 августа, победитель попадал в первый квалификационный раунд.

Один из игроков «Дриты» 7 августа сдал положительный тест на коронавирус, 10 августа инфекция обнаружена еще у одного футболиста. Вся команда села на карантин, ей может быть засчитано поражение, но официальное решение еще не принято.

«Линфилд» возглавляет бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», лучший бомбардир в истории сборной Северной Ирландии Дэвид Хили.