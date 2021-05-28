Гвардиола рассказал, что поможет игрокам справиться с волнением перед финальным матчем ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Челси» рассказал о настрое команды.

«Я четко понимаю, как нам предстоит играть и с кем. Огромная честь быть в финале. В начале своей карьеры не думал, что мне удастся сыграть хоть в одном финале Лиги чемпионов.



Некоторые игроки волнуются и тревожатся. Но это нормально, я подбодрю их. Все хотят победить, но для этого нужно хорошо играть. Волнение и напряжение мешают иногда игрокам», — цитирует Гвардиолу BBC.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится завтра, 29 мая, в Порту. Начало — в 22.00 (мск).