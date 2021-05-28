Гвардиола рассказал, что поможет игрокам справиться с волнением перед финальным матчем ЛЧ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Челси» рассказал о настрое команды.
«Я четко понимаю, как нам предстоит играть и с кем. Огромная честь быть в финале. В начале своей карьеры не думал, что мне удастся сыграть хоть в одном финале Лиги чемпионов.
Некоторые игроки волнуются и тревожатся. Но это нормально, я подбодрю их. Все хотят победить, но для этого нужно хорошо играть. Волнение и напряжение мешают иногда игрокам», — цитирует Гвардиолу BBC.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится завтра, 29 мая, в Порту. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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