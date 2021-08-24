«Янг Бойз» обыграл «Ференцварош» в матче отборочного раунда Лиги чемпионов

Швейцарский «Янг Бойз» обыграл венгерский «Ференцварош» (3:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

В составе хозяев голами отличились Хенри Уинго и Райан Ммаэ. У гостей мячи забивали Седрик Цезигер, Кристиан Фасснахт и Феликс Мамбимби.

Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу швейцарцев. Таким образом, «Янг Бойз» вышли в групповой этап турнира.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Ференцварош» (Венгрия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 2:3 (2:1)

24 августа. Будапешт. Стадион «Групама Арена».