«Янг Бойз» обыграл «Ференцварош» в матче отборочного раунда Лиги чемпионов
24 августа 2021, 23:52
Швейцарский «Янг Бойз» обыграл венгерский «Ференцварош» (3:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
В составе хозяев голами отличились Хенри Уинго и Райан Ммаэ. У гостей мячи забивали Седрик Цезигер, Кристиан Фасснахт и Феликс Мамбимби.
Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу швейцарцев. Таким образом, «Янг Бойз» вышли в групповой этап турнира.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
«Ференцварош» (Венгрия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 2:3 (2:1)
24 августа. Будапешт. Стадион «Групама Арена».
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