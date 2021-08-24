«Бенфика» удержала ничью в матче с ПСВ и пробилась в Лигу чемпионов
24 августа 2021, 23:52
ПСВ и «Бенфика» сыграли вничью (0:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.
С 32-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве. С поля был удален Лукас Вериссимо.
В первом матче португальский клуб победил 2:1. По суме двух матчей «Бенфика» выиграла и пробилась в основной турнир Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Четвертый отборочный раунд
Ответный матч
ПСВ (Нидерланды) — «Бенфика» (Португалия) — 0:0
Первый матч — 1:2
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