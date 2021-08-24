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«Бенфика» удержала ничью в матче с ПСВ и пробилась в Лигу чемпионов

24 августа 2021, 23:52
ПСВ – «Бенфика» - 0:0. Фото ФК «Бенфика»
ПСВ – «Бенфика» - 0:0. Фото ФК «Бенфика»
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ПСВ и «Бенфика» сыграли вничью (0:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

С 32-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве. С поля был удален Лукас Вериссимо.

В первом матче португальский клуб победил 2:1. По суме двух матчей «Бенфика» выиграла и пробилась в основной турнир Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Ответный матч

ПСВ (Нидерланды) — «Бенфика» (Португалия) — 0:0

Первый матч — 1:2

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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